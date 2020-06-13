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Анонсировано промышленное производство вакцины от коронавируса в России

Анонсировано промышленное производство вакцины от коронавируса в РоссииФото Максима Богодвида / РИА Новости

Промышленное производство вакцины от коронавируса начнется в России в сентябре, им займется институт Гамалеи. Выпуск препарата анонсировала вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

Голикова уточнила, что институт Гамалеи может выпустить вакцину первым в России. Предполагается, что в августе препарат получит регистрационное досье и государственную регистрацию.

Помимо института Гамалеи, лидерами по разработке вакцины являются Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, а также Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России. «Вектор» отстает от института Гамалеи «лишь немного», уточнила Голикова, — клинические исследования будут идти в центре до сентября, сразу после чего ожидается запуск вакцины в промышленное производство.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса возможна ближе к зиме. 10 июня стало известно, что в России начались клинические исследования вакцин от коронавируса нового типа.

С начала пандемии в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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