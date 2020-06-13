Архивы "Кинотавра": каким фестиваль был пять лет назад

Вадим Карасев

Сегодня мы завершаем наше путешествие по архивным хроникам "Кинотавра" репортажем из 2015 года. В этой точке чувство ностальгии плавно переходит в чувство дежавю — хоть и прошло пять лет, судя по списку гостей, все это могло быть и вчера.

На красной дорожке и вечеринках фестиваля фотографам позировали Светлана Ходченкова, Надежда Оболенцева, Анна Чиповская, Светлана Устинова, Наталья Бардо, Ольга Зуева, Иван Янковский и другие звезды.

В предыдущих выпусках мы уже насмотрелись на пары бывшие, а вот в этом выпуске спрятана пара будущая — Максим Виторган и Нино Нинидзе в тот год прошли по одной ковровой дорожке перед премьерой фильма Ивана Вырыпаева "Спасение".

Ну а триумфатором фестиваля снова стала Анна Меликян — она приехала на "Кинотавр" с новой картиной "Про любовь", призы которой присудило и основное жюри, и жюри кинопрокатчиков.

Церемония открытия





Афтепати церемонии открытия









Премьеры, конкурсные показы и вечеринки





















































Завтрак журнала HELLO!









Церемония закрытия







