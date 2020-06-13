Архивы "Кинотавра": Собчак и Виторган, Куркова и Бачурин, Рынска и Малашенко — вспоминаем пары из прошлого

Вадим Карасев

Продолжаем нашу киноэкспедицию с рубрикой "Архивы "Кинотавра". Сегодня у нас на очереди хроника 24-го фестиваля, который состоялся в 2013 году. Как вы уже успели заметить, в списке приглашенных всегда есть постоянные гости — знаменитости, которые приезжали в Сочи каждый год.

Но сегодня пришло время поприветствовать новые лица, при этом попадают они сразу и в нашу ностальгическую минутку "Пары, которые мы потеряли". Речь о Ксении Собчак и Максиме Виторгане. В прошлом году они развелись, ну а в 2013 году они приехали на черноморское побережье в статусе молодоженов. А также равноправных участников смотра — Виторган представлял фильм "Отдать концы", а Собчак — "Роман с кокаином".

Состоялась в том году и премьера одного из самых заметных фильмов современного российского кино "Географ глобус пропил". Картина стала триумфатором "Кинотавра", взяв главный приз фестиваля, а также награды в номинациях "Лучшая мужская роль" (она досталась Константину Хабенскому) и "За лучшую музыку в фильме".

Церемония открытия









Афтепати церемонии открытия









Премьеры, конкурсные просмотры и вечеринки

















Владимир Яглыч, Кирилл Плетнев, Ксения Собчак и съемочная группа фильма "Роман с кокаином"





























Завтрак журнала HELLO!









Церемония закрытия











