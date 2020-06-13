Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

Алексей Вольцев

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата изучить установленные в ходе расследования уголовного дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой обстоятельства и доложить ему. Об этом сообщает СКР.

«На стадии предварительного следствия женщинам в зависимости от роли каждой были предъявлены обвинения в организации убийства и убийстве новорожденного ребенка. После формирования доказательственной базы, в которую вошли в том числе и заключения судебных экспертов, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказали в ведомстве.

ИА Newstes напоминает, что по данным СК России, «для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка».

«Затем по указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата „Магния сульфат“ новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Далее по указанию Белой с целью сокрытия убийства малолетнего в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода. Данные обстоятельства подтверждаются заключениями комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребенка, спектрографической и других экспертиз, показаниями очевидца, присутствовавшего при совершении убийства, а также совокупностью других собранных по делу доказательств», — отмечали ранее в сообщении СК РФ.