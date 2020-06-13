Биолог перечислила "скрытые" признаки COVID-19

Алексей Вольцев

Носители коронавирусной инфекции, которых часто называют бессимптомными, могут не заметить сокращение объема легких и ухудшение функции почек, сообщила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

"В основном "бессимптомники" - это молодежь, и они не попадают во внимание врачей. Они могут попасть к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе", - отметила Баранова.

По ее словам, стереометрия была бы полезна, если бы до пандемии все проходили подобные замеры и была возможность сравнить объем легких.

"Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими", - рекомендовала биолог.