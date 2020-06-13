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Боня назвала Самбурскую актрисулькой с выражением лица быдла

Боня назвала Самбурскую актрисулькой с выражением лица быдлаАнастасия СамбурскаяФото: @samburskaya

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня ответила актрисе и телеведущей Анастасии Самбурской, которая записала на нее пародию. В своем Instagram Боня назвала Самбурскую актрисулькой и выложила свое видео.

Недовольство модели вызвал ролик, на котором Анастасия издевается над ее внешностью и мимикой: по мнению Самбурской, из-за подтяжек лицо Бони потеряло подвижность. Сама Виктория указала, что существует несколько типов женщин. «Одни из них выглядят, как чмошницы, и им это нравится. Есть женственные, которые выглядят очень нежно, я к таким не отношусь. И есть такие женщины, которые могут позволить себе быть красивой, ухоженной», — посчитала Боня, при этом не отметив, к какому виду относится Самбурская. Она заявила, что не потеряла мимику и подчеркнула, что лишь не любит корчить гримасы на публике.

«Если ты можешь отключить свою мимику, благодаря тому, что ты ее контролируешь, а другим кажется, что ты вся на пластике и подтяжках, то значит, ты работаешь над собой», — написала ведущая. На видео же она раскритиковала поведение Самбурской и посоветовала ей заниматься гимнастикой для лица. «Учитесь быть актрисой, а не актрисулькой из сериалов, которая только и может делать одну и ту же мимику — лицо быдла», — заявила Боня. Также она отметила, что хотела поставить Самбурскую на место и доказать ей, что «ее мозг размером с кедровый орешек умеет размышлять».

В апреле Самбурская рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. При этом она отказалась говорить, от кого именно «огребла», потому что не хочет «хайпиться на этом». Многие пользователи Twitter раскритиковали Самбурскую и посчитали, что она сделала пародию на реальных жертв домашнего насилия, чтобы высмеять их.

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По материалам: lenta.ru

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