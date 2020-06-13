Брат хабаровского губернатора умер от коронавируса — СМИ

Анастасия Иванова

13 июня, на 68-м году жизни скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал — старший брат губернатора региона Сергея Фургала.

Как передает местное агентство Хабаров.today, Фургал-старший долгое время боролся с коронавирусом, но его организм не справился с осложнениями. Информацию о его кончине уже подтвердила пресс-служба краевого парламента.

«Депутатский корпус и сотрудники аппарата Законодательной Думы Хабаровского края скорбят и выражают соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича», — говорится в сообщении.

Вячеславу Ивановичу Фургалу было 67 лет. Он родился 24 мая 1953 года в п. Поярково Михайловского района Амурской области. Впервые был избран депутатом Законодательной Думы Хабаровского края в 2010 году. В 2014 и 2019 годах его переизбирали на очередной срок.

Официально причина смерти брата хабаровского губернатора пока не называется.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 9 июня в Москве от коронавируса скончался известный писатель-сатирик Анатолий Трушкин.