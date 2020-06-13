Брюс Уиллис сыграет в трех новых фильмах

Алексей Вольцев

. Американский актер Брюс Уиллис подписал контракт с Emmett/Furla Films и примет участие в трех ее проектах, сообщает Deadline.

Руководители студии Рэндолл Эмметт и Джордж Фурла уже сделали 17 фильмов с Уиллисом. Последний из них "Полночь на злаковом поле", в котором также принимают участие Эмили Хирш и Меган Фокс, начали снимать в марте. Съемки продолжались пять дней и были приостановлены из-за карантина.

Ожидается, что они возобновятся 29 июня в Пуэрто Рико. После их окончания Брюс останется там и начнет работать над первым из трех новых фильмов под названием "Out of Death” ("За пределами смерти").

Автор сценария Билл Лоуренс, режиссер Майк Бернс. Вместе с героем "Крепкого орешка" в ленте снимется Джейми Кинг. По сюжету она случайно становится свидетельницей преступления в горах, убегает в лес и встречает лесника (Уиллиса), который ей помогает.

Второй проект называется "Run of the Hitman" ("Побег киллера"). Его сценаристы Стивен Сайрус Сефер и Билли Джей. В фильме идет речь о наемном солдате, который стремится остановить коррумпированного чиновника, пытающегося получить контроль над его нанимателями и использовать организацию в своих целях.

Третья картина "Killing Field” ("Поле убийства") по сценарию Росса Пикока рассказывает о женщине, чья спокойная жизнь на ферме заканчивается, когда к ней приезжает полицейский с двумя опасными преступниками.

"Я счастлив продолжать отношения с Брюсом и во время работы над этими тремя фильмами и после нее", — поделился Рэндолл Эмметт.