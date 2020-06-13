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Бывшая звезда Comedy Club заразился коронавирусом

Бывшая звезда Comedy Club заразился коронавирусомФото: Instagram

Бывшая звезда Comedy Club, телеведущий Таир Мамедов, заразился коронавирусом. Положительные результаты теста на SARS-CoV-2 он опубликовал в Instagram.

«Болеть не круто! Берегите себя» — оставил подпись Мамедов. Подробностей своего состояния он не привел.


Фото опубликовано @tairtairtair

Мамедов проживает в Лос-Анджелесе. Он эмигрировал в США в 2013 году по политическим причинам. После переезда он занялся бизнесом и открыл музей селфи. Также комик ведет свой канал на YouTube.

Мамедов начинал юмористическую карьеру в КВН. В конце 1990-х он выступал за команду РУДН «Дети Лумумбы». С 2005 года он начал появляться в Comedy Club, сначала в составе дуэта «Битлз», затем — выступал самостоятельно c пародией на передачу НТВ «Программа максимум».

Он также вел «13 злобных зрителей» и другие передачи на канале «MTV Россия». Также он был креативным продюсером и ведущим шоу «Каникулы в Мексике».

США больше остальных стран пострадали от коронавируса. По данным на 13 июня, там более двух миллионов зараженных COVID-19.

В апреле другая известная ведущая «MTV Россия», Ирена Понарошку, призналась, что скрыла возвращение из отпуска в Таиланде на родину из-за опасений оказаться в больнице в Коммунарке, куда привозят людей с подозрением на коронавирус.

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По материалам: lenta.ru

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