Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысячФото: Максим Блинов / РИА Новости

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 520 тысяч. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

К данному моменту в России зафиксированы 520 129 случаев заражения в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

За минувшие сутки зафиксировано 8706 новых случаев заражения коронавирусом.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

«Газпром» вмешался в предвыборную кампанию в Белоруссии
«Газпром» вмешался в предвыборную кампанию в Белоруссии
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с участием ее отца
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с участием ее отца
В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43
В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч
Умер брат хабаровского губернатора Вячеслав Фургал
Умер брат хабаровского губернатора Вячеслав Фургал
"Есть основания". В США рассказали, почему России надо опасаться НАТО
"Есть основания". В США рассказали, почему России надо опасаться НАТО
Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения
Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения
Горечь коронавируса: чего ожидают российские пивовары
Горечь коронавируса: чего ожидают российские пивовары
Ефремов заявил о своем конце
Ефремов заявил о своем конце
В сети вступились за отказавшегося везти чернокожего студента таксиста
В сети вступились за отказавшегося везти чернокожего студента таксиста
Оглашена дата публикации расширенной версии доклада Мюллера
Оглашена дата публикации расширенной версии доклада Мюллера
У России есть причины опасаться вторжения НАТО — американский эксперт
У России есть причины опасаться вторжения НАТО — американский эксперт

Топ на сегодня

Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5

Еще по теме

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 379 тысяч
Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 13,6 тысячи человек
В Германии число случаев заражения коронавирусом превысило 170 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,6 млн