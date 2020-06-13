Что нужно знать, чтобы вырастить крупную и ровную морковь?

Лидия Мартынова

Чтобы вырастить отличную морковь, нужно попытаться избежать всех причин, которые могут негативно повлиять на ее рост. Чтобы их исключить или хотя бы предотвратить, лучше всего, конечно, знать, что может случиться с нашей морковкой.

Почему курчавится морковная ботва? Если вы будете думать, что это такой красивый сорт, то велика вероятность остаться без урожая. На самом деле кудрявые листья появляются потому, что в их основании появилась листоплодная блошка, которая высасывает сок. Чтобы ее не появилось, морковь следует высаживать очень рано или после того, как отцветет вишня, чтобы блошка улетая с мест зимовки не смогла обосноваться на вашей грядке.Если листья у моркови не только завиваются, но и приобретают синеватый оттенок, то вашим растениям не хватает калия. Можно подкормить их калийной подкормкой или вытяжкой из золы.





Чтобы не получить целую грядку кривой и уродливой моркови, обязательно нужно вовремя ее прореживать. На форму моркови может повлиять и почва. Если она крепкая и с большим количеством камушков, то вполне возможно, что все плоды будут не только кривыми, но и раздвоенными.На ранней стадии роста морковь нуждается в регулярном поливе. Ее корешок еще очень тонкий, но активно растет внутрь почвы. Если ему хватит сил и влаги, то он вырастет достаточно длинным, а значит и плод будет крупным.А вот, чтобы плоды не трескались, полив нужно сократить до минимума тогда, когда корнеплод уже образовался. Переизбыток влаги заставит морковь потрескаться, а то и вывернуться.У некоторых огородников не получается морковь ровной и красивой. Она почему-то растет многохвостовой. И этому есть свое объяснение. Чрезмерное внесение золы или хлористого калия действует на культуру. Морковь не переносит хлор вообще, а также не любит слишком большие дозы калия. Будьте осторожны с удобрениями. Вносите их по зонам, в зависимости от того, какую культуру собираетесь посадить.А еще случается, что морковь очень обильно покрыта волосками-корешками. От этого она становится совсем не аппетитной и к тому же грубой. Это значит, что вы перестарались и внесли в почву слишком много азота. В следующий раз будьте аккуратнее.

Эти небольшие шпаргалки помогут вам не совершать ошибок, которые уже были совершены до вас. А значит, вы сможете вырастить отличный урожай вкусной и крупной моркови.