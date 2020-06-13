Дань времени. Сенатор оценил идею отменить справки для соцподдержки

Алексей Вольцев

Отсутствие необходимости собирать справки для получения социальной поддержки – хорошее нововведение, являющееся "данью времени", заявил RT первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

"Большинство россиян заняты тем, что вынуждены собирать различные справки, чего бы это ни касалось. Это хождение по мукам, и хорошо, что правительство это поняло. Это хорошее нововведение, дань времени. Можно только поддерживать такие тенденции", – сказал сенатор.

Ранее в субботу радио Sputnik сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому гражданам для получения социальной поддержки от государства не придется собирать справки.