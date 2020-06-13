Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с участием ее отца

Вадим Карасев

Анна-Мария Ефремова принесла соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, виновником которого стал ее отец Михаил Ефремов. О своих переживаниях она рассказала изданию Wonderzine

По ее словам, она пыталась связаться с семьей погибшего через работодателя Сергея. Но ей так и не ответили, поэтому она решила высказаться сначала в интервью, а затем еще опубликовала обращение в Instagram stories.

Виталий, Ирина, Алла Наримановна и все близкие для Сергея люди! Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю. Я надеюсь, вы сохраните в сердце добрую память и любовь к Сергею. Пожалуйста, пусть вас хотя бы немного утешит то, что сегодня с вами скорбят очень многие.

Анна-Мария добавила, что не просит прощение для отца, а выражает сочувствие и сопереживание, чтобы скорбящие люди понимали, что они не одни. Девушка уточнила, что сам Ефремов чувствует себя "не очень хорошо, даже очень нехорошо".

Михаил Ефремов спустя четыре дня записал видео с извинениями, в котором попросил прощения у семьи погибшего и предложил помощь, если она будет принята. Также он извинился перед всеми, кого "предал", заявив, что прежнего Михаила Ефремова больше нет. В видеообращении он заверил, что не будет подключать никакие связи, чтобы "отмазаться" от положенного наказания.

ДТП произошло 8 июня в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee Ефремова на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался лоб в лоб в фургон Lada. Ее водитель, 57-летний Сергей Захаров, был госпитализирован и позже скончался от полученных травм. Актер, в крови которого экспертиза обнаружила 1,05 промилле алкоголя, практически не пострадал. Дополнительное исследование выявило наличие в организме Ефремова следы наркотиков. Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест. Артисту предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии.