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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего ЗахароваАнна Мария ЕфремоваФото: @amefremova

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.

«Виталий, Ирина, Алла Наримановна и все близкие для Сергея люди! Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения», — заявила она. Как рассказала Анна Мария, она пыталась связаться с семьей Захарова через его работодателя, однако ей никто не ответил.

По словам Анны Марии, ей сложно найти корректные слова поддержки, однако она надеется, что близкие Захарова смогут пережить потерю. «Я надеюсь, вы сохраните в сердце добрую память и любовь к Сергею. Пожалуйста, пусть вас хотя бы немного утешит то, что сегодня с вами скорбят очень многие», — добавила она.

В ночь на 13 июня Ефремов записал видеообращение «к людям», в котором также попросил прощения у родных погибшего по его вине Сергея Захарова и предложил им свою помощь. Кроме того, он заявил о «конце Ефремова».

8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

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По материалам: lenta.ru

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