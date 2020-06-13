Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочь Ефремова пожаловалась на обман и бестактность журналистов

Дочь Ефремова пожаловалась на обман и бестактность журналистовФото: Instagram

Дочь Михаил Ефремова рассказала о навязчивости журналистов, которые освещают последствия смертельного ДТП, произошедшее по вине ее отца. По словам Анны Марии, представители СМИ ведут себя бестактно и идут на обман, чтобы прорваться к актеру. Монолог дочери актера опубликовал журнал Wonderzine.

Девушка заявила, что ей не очень приятно получать от журналистов звонки или голосовые сообщения. «На что они надеются, интересно? Что я прослушаю и отвечу? Наивные», — заключила она.

Анна Мария также пожаловалась на наглость журналистов, припомнив первое посещение квартиры отца при большом скоплении представителей медиа у его дверей. Она приехала туда вместе с крестной матерью, актрисой Ренатой Литвиновой, когда Ефремова находился на допросе. Когда они входили в подъезд, за ними попыталась пройти журналистка телеканала «Москва 24». Сотрудница канала возмутилась, что перед ней пытались закрыть дверь и соврала, что живет в этом подъезде на четвертом этаже.

«Она прошла за нами и начала сразу нас снимать на мобильный телефон, задавая бестактные и невежливые вопросы. Я был на нее очень зол в тот момент, хоть и понимал, что это ее работа. И она просто выполняет обязанности. Но выполнять обязанности можно по-разному, правда?» — задалась вопросом дочь артиста. По ее словам, Литвинова, как «закаленный в боях» с журналистами человек, не дала зайти гостье в квартиру. Саму Литвинову тоже туда не пропустили, поскольку она не близкий родственник виновника аварии.

В том же материале Анна Мария принесла извинения и соболезнования семье погибшего по вине отца курьера Сергея Захарова. По ее словам, она пыталась связаться с семьей Захарова через его работодателя, однако ей никто не ответил.

Также Ефремова ответила на вопросы Wonderzine о небинарности и гомосексуальности. Девушка рассказала, что начала задаваться вопросами о собственном гендере, когда поняла, что не вписывается в дихотомию «мужское-женское».

Ранее Ефремова нецензурно высказалась в адрес Андрея Малахова за выпуск программы «Прямой эфир», в котором телеведущий предположил, что проблемы с алкоголем у артиста могли возникнуть из-за того, что он не мог принять факта, что его дочь является трансгендером.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал. В его отношении возбуждено уголовное дело, его отправили под домашний арест.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Лондоне усилили меры безопасности из-за возможных беспорядков
В Лондоне усилили меры безопасности из-за возможных беспорядков
Предвыборная Белоруссия — ситуация продолжает накаляться
Предвыборная Белоруссия — ситуация продолжает накаляться
Дочь Ефремова пожаловалась на обман и бестактность журналистов
Дочь Ефремова пожаловалась на обман и бестактность журналистов
Дочь Ефремова рассказала о пути к гомосексуальности и небинарности
Дочь Ефремова рассказала о пути к гомосексуальности и небинарности
Мишустин утвердил "дорожную карту" в области инжиниринга
Мишустин утвердил "дорожную карту" в области инжиниринга
В России из-за коронавируса резко сократилось число разводов и браков
В России из-за коронавируса резко сократилось число разводов и браков
На Афоне сильно загорелся лес
На Афоне сильно загорелся лес
10 бьютихаков от прыщей из TikTok – дерматолог выносит вердикт
10 бьютихаков от прыщей из TikTok – дерматолог выносит вердикт
Особое дело. Молдавия намерена экстрадировать олигарха Плахотнюка
Особое дело. Молдавия намерена экстрадировать олигарха Плахотнюка
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Правительство разрешило получать соцподдержку без справок
Правительство разрешило получать соцподдержку без справок
Голикова рассказала о необходимости уточнить причину смерти более тысячи россиян
Голикова рассказала о необходимости уточнить причину смерти более

Топ на сегодня

Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5

Еще по теме

Дочь Ефремова прокомментировала регистрацию его телефона в Telegram
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
"Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве