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Дочь Ефремова рассказала о пути к гомосексуальности и небинарности

Дочь Ефремова рассказала о пути к гомосексуальности и небинарностиФото: Instagram

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария рассказала, как осознала, что не принадлежит ни к одному из полов. Своим рассказом о пути к небинарности и гомосексуальности она поделилась с журналом Wonderzine.

Ефремова начала задаваться вопросами о собственном гендере, когда поняла, что не вписывается в дихотомию «мужское-женское». «Читаешь работы по истории того, что связано с гендерным восприятием. Что-то не так? Читаешь античную литературу. Я не подхожу? Читаешь современные исследования. Почему нет того, кто был бы близок ко мне? Читаешь. Кто я? Читаешь. Что я, черт возьми, такое? И приходишь к выводу, что самым пугающим является то, что ты не чувствуешь соединения с сутью всего этого, с абстрактным культурно-социальными архетипами Женщины и Мужчины», — размышляет дочь артиста.

Гендерные стереотипы окружают человека с младенчества — начиная от цвета детской комнаты, заканчивая тем, что ребенка заставляют надевать вещи, которые приняты для мужского или женского пола, объясняет Анна Мария. «Испортишь одежду — будут ругать. "Ты же девочка. Сиди ровно!" Это капает на мозг раз за разом: ты же девочка, не ходи туда, не делай это, красивая, уберись, замажь, переоденься, видно соски, маленькая попа, ты же девочка, нормальные трусы, лифчик режет плечи, некрасивая, нет карманов на платьях, нужно брить все», — говорит она.

По словам Ефремовой, все эти детали сложились в одну картину, которая в определенный момент начала ее раздражать. Она вспоминает, что прошла период бунта, когда думала, что она мальчик, раз ей не нравятся ритуалы, ассоциирующиеся с девочками. Осознав себя мальчиком, она вновь столкнулась с гендерными стереотипами: «Ты же мальчик, почему ты красишься? Ты недостаточно агрессивен. Почему ты с нами, ты же вроде пацан? Не по-пацански. Бей его! Мне нужно быть более уверенным».

На вопрос о гомосексуальности Анна Мария ответила цитатой из поэмы Дэнис Фрохмэн «Дорогие натуралы», которая писала, что устала доказывать, что ее любовь настоящая. По словам дочери актера, в Москве гомофобия не так сильна, хотя раньше она сталкивалась с ее проявлениями.

«Мне неоднократно кричали вслед на улице не самые приятные вещи пять-шесть лет назад, даже пару раз пытались побить», — вспоминает девушка.

Анна Мария говорит о себе в мужском роде. По ее словам, отец не гомофоб, поэтому на оба ее признания отреагировал спокойно, «даже вполне приемлемо шутил на эту тему».

Широкая аудитория начала обсуждать трансгендерность Ефремовой после ее участия в шоу «Секрет на миллион», которое вышло в эфир НТВ в мае.

Спустя чуть более недели после выхода передачи, вечером 8 июня, Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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