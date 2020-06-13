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Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания

Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказанияМихаил Ефремов (в центре)Фото: пресс-служба Таганского суда

Актер Михаил Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания за устроенное ДТП. Об этом он заявил в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт»

По словам Ефремова, многие думают, что его будут «отмазывать» от наказания, так как он известный человек. «Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду», — сказал он. Актер также подчеркнул, что это невозможно, так как «все все видели».

В этом же видеообращении Ефремов заявил, что готов помочь семье погибшего Сергея Захарова. Он попросил прощения у родных Захарова и заявил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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