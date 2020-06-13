Ефремов заявил о своем конце

Вадим Карасев

Актер Михаил Ефремов высказался о своем будущем. Ом этом говорится в ролике под названием «Обращение к людям», опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт».

«Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Это конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста», — сказал он.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.