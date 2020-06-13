Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ефремов заявил о своем конце

Ефремов заявил о своем конце

Актер Михаил Ефремов высказался о своем будущем. Ом этом говорится в ролике под названием «Обращение к людям», опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт».

«Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Это конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста», — сказал он.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

«Газпром» вмешался в предвыборную кампанию в Белоруссии
«Газпром» вмешался в предвыборную кампанию в Белоруссии
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с участием ее отца
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с участием ее отца
В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43
В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч
Умер брат хабаровского губернатора Вячеслав Фургал
Умер брат хабаровского губернатора Вячеслав Фургал
"Есть основания". В США рассказали, почему России надо опасаться НАТО
"Есть основания". В США рассказали, почему России надо опасаться НАТО
Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения
Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения
Горечь коронавируса: чего ожидают российские пивовары
Горечь коронавируса: чего ожидают российские пивовары
Ефремов заявил о своем конце
Ефремов заявил о своем конце
В сети вступились за отказавшегося везти чернокожего студента таксиста
В сети вступились за отказавшегося везти чернокожего студента таксиста
Оглашена дата публикации расширенной версии доклада Мюллера
Оглашена дата публикации расширенной версии доклада Мюллера
У России есть причины опасаться вторжения НАТО — американский эксперт
У России есть причины опасаться вторжения НАТО — американский эксперт

Топ на сегодня

Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5

Еще по теме

Запашный оценил видеообращение Ефремова
Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП
Панин заступился за Ефремова