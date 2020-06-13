ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области
Сегодня, 17:42 Лидия Мартынова
"Единая Россия" выдвинула врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского кандидатом на выборы главы региона, сообщает пресс-служба партии.
"В ходе конференции Архангельского регионального отделения "Единой России" ее делегаты утвердили выдвижение от партии врио губернатора области Александра Цыбульского на предстоящих выборах главы региона, которые пройдут в Единый день голосования 13 сентября", - говорится в сообщении.
По материалам: ria.ru