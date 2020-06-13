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ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области

ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области
"Единая Россия" выдвинула врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского кандидатом на выборы главы региона, сообщает пресс-служба партии.

"В ходе конференции Архангельского регионального отделения "Единой России" ее делегаты утвердили выдвижение от партии врио губернатора области Александра Цыбульского на предстоящих выборах главы региона, которые пройдут в Единый день голосования 13 сентября", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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