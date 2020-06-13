ЕР выдвинула Ситникова кандидатом на выборы главы Костромской области

Лидия Мартынова

"Единая Россия" выдвинула губернатора Костромской области Сергея Ситникова на выборы главы региона, сообщает пресс-служба партии.

"В ходе конференции Костромского регионального отделения "Единой России" ее делегаты утвердили выдвижение от партии губернатора области Сергея Ситникова на предстоящих выборах главы региона, которые пройдут в Единый день голосования 13 сентября", - говорится в сообщении.