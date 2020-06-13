Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » ЕР выдвинула Ситникова кандидатом на выборы главы Костромской области

ЕР выдвинула Ситникова кандидатом на выборы главы Костромской области

ЕР выдвинула Ситникова кандидатом на выборы главы Костромской области
"Единая Россия" выдвинула губернатора Костромской области Сергея Ситникова на выборы главы региона, сообщает пресс-служба партии.

"В ходе конференции Костромского регионального отделения "Единой России" ее делегаты утвердили выдвижение от партии губернатора области Сергея Ситникова на предстоящих выборах главы региона, которые пройдут в Единый день голосования 13 сентября", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Госдолг США рекордно вырос
Госдолг США рекордно вырос
Запашный оценил видеообращение Ефремова
Запашный оценил видеообращение Ефремова
ЕР выдвинула Ситникова кандидатом на выборы главы Костромской области
ЕР выдвинула Ситникова кандидатом на выборы главы Костромской области
Боня назвала Самбурскую актрисулькой с выражением лица быдла
Боня назвала Самбурскую актрисулькой с выражением лица быдла
Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19
Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19
Жара не спасет Россию от коронавируса: события ночи 13 июня — EADaily
Жара не спасет Россию от коронавируса: события ночи 13 июня — EADaily
Роспотребнадзор подготовил санитарные требования для магазинов на 10 лет
Роспотребнадзор подготовил санитарные требования для магазинов на 10
Эксперты рассказали о доле "плохой" ипотеки в России
Эксперты рассказали о доле "плохой" ипотеки в России
В США грабитель-сладкоежка оставил за собой след из конфет
В США грабитель-сладкоежка оставил за собой след из конфет
Канье Уэст назвал Майкла Джексона "героем"
Канье Уэст назвал Майкла Джексона "героем"
Биолог перечислила "скрытые" признаки COVID-19
Биолог перечислила "скрытые" признаки COVID-19
Календарь православных постов на лето 2020 года
Календарь православных постов на лето 2020 года

Топ на сегодня

Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5

Еще по теме

В Костромской области создадут залоговый фонд для поддержки инвесторов
Путин поддержит Ситникова на выборах губернатора Костромской области
Депутат Государственной думы стал кандидатом на пост губернатора Хабаровского края от ЛДПР
«Единая Россия» выбрала Воробьева кандидатом в губернаторы МО