"Есть основания". В США рассказали, почему России надо опасаться НАТО

Лидия Мартынова

Американский публицист Питер Сучиу в материале National Interest предупредил Россию об опасности вторжения НАТО.

По его словам, хотя такая идея может показаться надуманной большинству американцев, "у россиян есть основания опасаться вторжения с запада".

По мнению публициста, после развала СССР Россия в перевые годы независимости, возможно, стала более уязвимой, в то время как некоторые другие республики Советского Союза стали членами НАТО, пишет "Газета.ru".





"Таким образом, неудивительно, что "российский медведь" будет точить когти, обновляя свои военно-морские флоты и проводя регулярные военные учения, а также разрабатывая новое оружие, такое как танк Т-14 "Армата" и гиперзвуковые подводные ракеты", – говорится в материале Сучиу.

Он добавил, что российская военная техника может рассматриваться не как их наступательный потенциал, а, скорее, как средство сдерживания, "чтобы гарантировать, что Россия не столкнется с очередным вторжением с Запада".

сообщило, что опрошенные Forbes эксперты отдали России победу в возможном конфликте с НАТО в Прибалтике.