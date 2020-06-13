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"Есть основания". В США рассказали, почему России надо опасаться НАТО

"Есть основания". В США рассказали, почему России надо опасаться НАТО
Американский публицист Питер Сучиу в материале National Interest предупредил Россию об опасности вторжения НАТО.

По его словам, хотя такая идея может показаться надуманной большинству американцев, "у россиян есть основания опасаться вторжения с запада".

По мнению публициста, после развала СССР Россия в перевые годы независимости, возможно, стала более уязвимой, в то время как некоторые другие республики Советского Союза стали членами НАТО, пишет "Газета.ru".


"Таким образом, неудивительно, что "российский медведь" будет точить когти, обновляя свои военно-морские флоты и проводя регулярные военные учения, а также разрабатывая новое оружие, такое как танк Т-14 "Армата" и гиперзвуковые подводные ракеты", – говорится в материале Сучиу.

Он добавил, что российская военная техника может рассматриваться не как их наступательный потенциал, а, скорее, как средство сдерживания, "чтобы гарантировать, что Россия не столкнется с очередным вторжением с Запада".


сообщило, что опрошенные Forbes эксперты отдали России победу в возможном конфликте с НАТО в Прибалтике.
# Россия
По материалам: ria.ru

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