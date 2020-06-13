Естественная убыль населения России составила 160,3 тысячи человек за четыре месяца

Влада Некрасова

Согласно данным Росстата, естественная убыль населения России в январе-апреле текущего года составила 160,3 тысячи человек. Об этом сообщает в субботу РИА «Новости».

Число умерших за январь-апрель 2020 года составило 609,5 тысячи человек. Это ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8 процента.

Рождаемость в России в январе-апреле тоже снизилась — на 6,1 процента в годовом выражении. В этот период в стране родилось 449,2 тысячи человек против 478,5 тысячи годом ранее.

Таким образом, естественная убыль населения в РФ в январе-апреле текущего года составила 160,3 тысячи человек. Годом ранее этот показатель составлял 148,2 тысячи.

Отдельно приводятся сведения за апрель по смертности, связанной с коронавирусом. По данным Росстата, тогда COVID-19 стал основной причиной смерти 1660 граждан, в том числе у 1270 человек вирус был идентифицирован, у 390 человек — не идентифицирован.

Статистическое ведомство приводит данные и по числу умерших, когда причина смерти отнесена к прочим важным состояниям — 1052 случая, из них в 435 COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. В 617 случаях коронавирус не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие таких осложнений.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве назвал необычно низкими цифры смертности от коронавируса нового типа в России на фоне большого числа тестов.