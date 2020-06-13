Европейцы отказались тратить деньги

Вадим Карасев

Фото: Yara Nardi / Reuters

Европейцы копят сотни миллиардов евро на своих банковских счетах, хотя магазины и рестораны во многих странах вновь открылись. Люди отказываются тратить деньги на фоне растущей безработицы и угрозы второй волны пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Потребительские расходы, на которые приходится более половины европейской экономики, имеют решающее значение для восстановления. Низкий внутренний спрос повышает риск долгого и сложного выхода Европы из кризиса.

Накопления домашних хозяйств в четырех крупнейших странах еврозоны (Франции, Испании, Италии, Германии) подскочили более чем на 100 миллиардов евро в марте и апреле. Это в три раза больше средних темпов роста за последнее десятилетие. Издание прогнозирует также, что сбережения британцев резко увеличатся во втором квартале.

Европейская комиссия предупредила, что потребители могут продолжать откладывать большую часть своих доходов некоторое время. Европейский центробанк прогнозирует, что потребление в регионе должно восстановиться во втором квартале, но показатели превысят докарантинный уровень только в 2022 году.

Большинство граждан Евросоюза (58 процентов) столкнулись с финансовыми проблемами из-за кризиса. Около трети жителей Европы сообщили, что из-за ситуации в экономике потеряли свой доход. В ближайшие месяцы работы могут лишиться 30 миллионов человек.