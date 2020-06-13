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Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы

Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из стран ЕС и ряда других европейских государств, говорится в совместном коммюнике МИД и МВД страны.

"С учетом благоприятного развития санитарной ситуации во Франции и Европе и в соответствии с представленными вчера рекомендациями Еврокомиссии Франция с 00.00 15 июня снимает все ограничения на пересечение своих внутренних границ - сухопутных, воздушных и морских - введенных для борьбы с пандемией COVID-19", - написано в документе.

Там отмечается, что с 15 июня "люди из европейского пространства - стран-членов ЕС и Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сен-Мартена, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана - смогут прибывать на территорию Франции без ограничений, вызванных с борьбой с коронавирусом, как это было до 18 марта".


Испании или Великобритании. "Испания решила до 21 июня продолжать свои ограничения на перемещения, а также введение 14-дневного карантина для воздушных пассажиров из европейских стран. В согласии с испанскими властями Франция сохранит действующие ограничения для 21 июня. До этой даты пассажирам из Испании предлагается соблюдать двухнедельный карантин по прибытии во Францию", - отмечают в министерствах.
# В мире
По материалам: ria.ru

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