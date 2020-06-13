«Газпром» вмешался в предвыборную кампанию в Белоруссии

Вадим Карасев

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Национальный банк Белоруссии, который сменил руководство Белгазпромбанка, нарушил законодательство республики и Евразийского экономического союза. Об этом говорится в совместном заявлении «Газпрома» и Газпромбанка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Белгазпромбанк входит в группу Газпромбанка, поэтому российская кредитная организация вмешалась в ситуацию с назначением новых менеджеров. Конфликт связывают с предвыборной кампанией в Белоруссии, так как экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико является одним из главных конкурентов президента страны Александра Лукашенко.

В заявлении указано, что действия Нацбанка сопровождались задержаниями полномочных членов правления Белгазпромбанка, а кроме того, они затрагивают интересы акционеров, клиентов и вкладчиков. Поэтому российские структуры будут добиваться защиты законных прав всех заинтересованных лиц любыми доступными правовыми средствами.

Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии провел обыски в Белгазпромбанке 11 июня. Были изъяты более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму более полумиллиона долларов. Задержаны 15 человек, возбуждены уголовные дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как утверждают в КГК, Бабарико, возглавлявший банк с середины 2000 года по май 2020-го, когда он объявил о намерении участвовать в выборах, тоже причастен к преступлениям.

Комментируя ситуацию, сам кандидат назвал действия белорусских властей особенно циничными и направленными против людей, с которыми он работал. По словам Бабарико, Белоруссия должна смести остатки старого режима, а его нынешние действия показывают, что власть готова использовать любые средства для недопущения честных выборов.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Помимо Бабарико, в стране впервые за много лет выдвинулись популярные альтернативные кандидаты. Сам Лукашенко утверждает, что не допустит в республике майдана.