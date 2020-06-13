Голикова рассказала о необходимости уточнить причину смерти более тысячи россиян

Вадим Карасев

Татьяна Голикова. Фото Дмитрия Астахова / РИА Новости

Причину смерти более тысячи россиян, вероятно, необходимо уточнить. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя статистику Росстата в эфире телеканала 360, передает РИА Новости.

Голикова пояснила, что в статистике есть группа из 1052 человек, для которых коронавирус не стал основной причиной смерти, но существенно повлиял на развитие хронического заболевания. Кроме того, у каких-то пациентов вирус не оказал влияния на хроническое заболевание, но был подтвержден тестом.

Так, коронавирус оказал влияние на негативное развитие хронического заболевания в 435 случаях. Положительный тест на инфекцию, не ухудшившую течение хронических заболеваний, был выявлен в 617 случаях. Все они потребуют будущего уточнения.

Ранее Голикова рассказала, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая. По ее словам, в это время в стране начался выход из режима нерабочих дней. В тот период ПЦР-тестирование на наличие коронавируса увеличилось в 5,6 раза.

С начала пандемии в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.