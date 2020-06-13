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Горечь коронавируса: чего ожидают российские пивовары

Горечь коронавируса: чего ожидают российские пивовары
Коронавирус ощутимо повлиял на российский рынок пива, который и без того преимущественно сокращался в последние годы: рестораны и бары весной были закрыты, шашлычный сезон толком не начался. В преддверии Дня пивовара представители отрасли рассказали РИА Новости, как пережили время самоизоляции и чего можно ожидать от второй половины года.

Работники российских пивоваренных компаний отмечают свой профессиональный праздник во вторую субботу июня - в текущем году это 13 июня. Подобная традиция была утверждена решением совета Союза российских пивоваров в 2003 году.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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