Горечь коронавируса: чего ожидают российские пивовары

Лидия Мартынова

Коронавирус ощутимо повлиял на российский рынок пива, который и без того преимущественно сокращался в последние годы: рестораны и бары весной были закрыты, шашлычный сезон толком не начался. В преддверии Дня пивовара представители отрасли рассказали РИА Новости, как пережили время самоизоляции и чего можно ожидать от второй половины года.

Работники российских пивоваренных компаний отмечают свой профессиональный праздник во вторую субботу июня - в текущем году это 13 июня. Подобная традиция была утверждена решением совета Союза российских пивоваров в 2003 году.