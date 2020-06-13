Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года

Вадим Карасев

Гороскоп на эту неделю поможет вам преуспеть в самых разных сферах жизни. Следуйте советам астрологов, чтобы не упустить удачу в делах и в любви, а также остаться на плаву, если вдруг нагрянут трудности.

На этой неделе почти все проблемы можно решить достаточно просто — сменой обстановки. На выходных можно отправиться на дачу, а в начале недели, к примеру, сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй. Также полезно будет менять внешний облик, прическу, стиль. Это идеальное время для воплощения в жизнь самых амбициозных и неординарных идей.

Овен

У Овнов в начале этой недели могут проявиться самые ужасные привычки, свойственные их Знаку Зодиака. Начать неделю стоит с осторожности и самоанализа. Астрологи рекомендуют обращать внимание на всё, что происходит вокруг. Также полезно будет помогать с решением проблем своим близким, коллегам, друзьям и товарищам.

Во второй половине недели наступит идеальное время для финансовой активности. Можно покупать то, что душе угодно, в том числе брать кредиты, но не увлекаться слишком сильно. Можно смело тратить деньги на вторую половинку, семью, развлечения и поиски новых увлечений. Полезными будут короткие поездки и путешествия.

Телец

Тельцы относятся к Знакам Зодиака, которые никогда не прощают обиды. Разумеется, это негативно влияет на их энергетику и настроение. На этой неделе очень важно отпустить воспоминания и мысли о старых обидах и проблемах, особенно если они касаются друзей и родных. Настало время избавиться от такого лишнего груза.

В период с 16 по 20 июня наступят идеальные дни для получения новых знаний, для обучения чему-то новому. Это прекрасное время для общения и новых знакомств. Новые люди способны будут привнести в жизнь Тельцов новые эмоции, амбиции и цели. Это великолепная неделя для того, чтобы начать какие-то дела заново, дав себе вторую попытку.

Близнецы

Астрологи отмечают, что это будет очень удачное время для Близнецов. Начало недели стоит посвятить не только смене обстановки, но и ее улучшению. Речь идет об уборке, которую, как и перестановку мебели, можно сделать по правилам фэн-шуй. Очень важно будет избавиться от всего старого, чтобы в жизни появилось что-то новое и воодушевляющее.

В общении с людьми стоит опасаться негативных и токсичных личностей, которые отравляют скверным настроением все вокруг. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют больше общаться с лучшими друзьями и подругами, родными и близкими. Возможно, на неделе кому-то потребуется помощь в очень важных и срочных делах. Лучше не отказывать в поддержке.

Рак

Ракам стоит задуматься над тем, какие качества мешают им добиться успеха в бизнесе, на работе, в финансовой сфере в целом. Это очень важно, поскольку текущая неделя идеально подходит для самоанализа и поиска мотивации. Звезды и планеты помогут Ракам понять, в каком направлении дальше двигаться.

В эти семь дней может прийти озарение в важных делах. Это время творческих успехов и побед в любви. Начиная со среды, к помощи подключится еще и интуиция, которая будет очень сильной вплоть до воскресенья. Пустить Раков по неверному пути могут советы окружающих, так что лучше не следовать сомнительным рекомендациям.

Лев

Вокруг Львов в начале недели может сконцентрироваться негативная энергия. Магия перекрестков поможет избавиться от неприятностей и привлечь благополучие. Также в этом плане позитивным будет созидательное мышление. Стоит помнить о том, что только оптимизм и сила воли ведут нас сквозь тернии к звездам. На этой неделе Львам нельзя позволять своим страхам управлять собой.

На выходных лучше побыть в уединении, поменьше подвергать риску свое здоровье неправильной пищей и экстремальными видами спорта. Также с 19 по 21 июня желательно не ездить быстро на автомобиле, не переходить дорогу на красный свет. Любые риски могут привести к плачевным результатам. Лучше сосредоточиться на отдыхе.

Дева

Для того чтобы стать счастливее, нужно не приобретать что-то, а в первую очередь избавляться от чего-то ненужного. Эксперты выделяют пять вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас: они блокируют энергетические потоки. Также на этой неделе можно завершать изжившие себя отношения в любви и дружбе.

Стоит помнить о том, что нет ничего невозможного. Новые начинания в делах и на работе помогут Девам воспрянуть духом, набраться сил и уверенности в завтрашнем дне. Этот мир преобразится до неузнаваемости, причем в лучшую сторону. Важно лишь видеть в изменениях возможности, а не проблемы, и слушать интуицию.

Весы

У Весов наступает период озарения, когда начнут появляться ответы на заданные ранее вопросы. Также очевидными и понятными станут решения возможных неурядиц и проблем в любви, в делах и на работе. В финансовой сфере тоже станет проще, Весы могут наткнуться на скидки при покупке чего-то важного и дорогостоящего.

Проще говоря, это будет легкая, яркая и позитивная неделя для Весов. Однако 1 числа в воскресенье их ждет смена энергетики и некоторые неурядицы, неполадки с самочувствием и усталость, а также активизация темной стороны их Знака Зодиака. Воскресный день лучше посвятить отдыху. В субботу и пятницу полезно заниматься домашними делами.

Скорпион

У Скорпионов наступает время, когда очень важно создать благоприятную атмосферу в доме. В родных стенах полезно будет работать, отдыхать, встречаться с друзьями и близкими. В этом также поможет покупка новых аксессуаров, растений. Можно даже завести домашнего питомца.

Наступает время домашних преображений, но не стоит забывать и о себе тоже. Скорпионам нужно заняться собой — своей внешностью, обновлением навыков. Начало недели — идеальное время для обретения новых позитивных привычек. Можно начать заниматься спортом, запустить творческое преображение своей личности.

Стрелец

Звезды и планеты практически в идеальном положении для того, чтобы думать о будущем. Мысли о прошлом лучше отпустить как можно раньше — уже утром понедельника. Этот период идеально подходит для современных гаданий на будущее, для составления планов, решения важных дел. На выходных полезно будет планировать дела совместно со второй половинкой.

Также стоит сфокусировать внимание на том, что еще не завершено. На этой неделе звезды хотят, чтобы Стрельцы завершили всё начатое ранее и перестали откладывать дела на потом. В общении с людьми стоит опасаться импульсивности.

Козерог

На этой неделе Козерогам не нужно фокусировать внимание лишь на одной сфере. Звезды помогут им преуспеть и в любви, и в делах, и в работе. Также в этом полезными будут советы фэн-шуй. Единственным негативным днем недели будет вторник 16 число. В этот день лучше не браться ни за что новое, не совершать покупок, не рисковать здоровьем и репутацией.

Остальные дни станут созидательными и позитивными для любых новых начинаний, покупок, встреч и романтики. Жизнь будет бить ключом, так что Козерогам нужно лишь направить свои мысли в верное русло. Остальное получится само собой, но нужно верить в себя и любить свое дело.

Водолей

Водолеям очень важно будет с понедельника создать благоприятную атмосферу в доме. Следуя пяти простым правилам, сделать это гораздо проще. Если домашняя атмосфера будет позитивной, то всё удастся сделать быстрее и лучше, в том числе заводить новые знакомства.

Слишком много дел и забот на эту неделю планировать не стоит. Важно не только работать, но и уметь отдыхать. Если какое-то сложное дело не получается, рекомендуется отложить его до лучших времен. Не стоит рисковать и влезать в авантюры, особенно если они касаются финансовой стороны. Нужно больше времени проводить дома, бок о бок с семьей или второй половинкой.

Рыбы

Любовь для Рыб станет самой важной сферой жизни на этой неделе. Это идеальное время для романтики, совместных дел. Очень повезет тем, кто находится в поисках. Этим людям улыбнется удача, поэтому они смогут встретить на своем пути новую любовь либо просто приятного человека, с которым будет интересно общаться.

Неделя отлично подходит для преподнесения подарков. В амурной сфере полезными станут любовные талисманы, а вот в сфере денег и работы нужно просто рассчитывать на самих себя. Очень повезет тем, кто постоянно в разъездах, или тем, чья работа предполагает физические нагрузки.