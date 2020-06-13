Гоша Куценко вступился за Ефремова

Вадим Карасев

Гоша КуценкоФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский актер Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал пост, в котором заявил, что каждый имеет право на прощение.

Куценко выразил соболезнования родным погибшего Захарова и обратился к Ефремову. «Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя», — написал актер.

Ранее Ефремов записал видеообращение и попросил в нем прощения у родных погибшего по его вине Захарова. Он также предложил им свою помощь, заявил «о конце Ефремова» и пообещал, что не будет пытаться использовать связи и знакомства для того, что избежать наказания.

Семья Захарова отказалась от помощи артиста и не приняла его извинения. По словам адвоката родных погибшего, они намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. «Таким образом извинения семьей де-факто не приняты», — сказал правозащитник и добавил, что о мирном урегулировании говорить слишком поздно.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

Одним из условий домашнего ареста стал запрет на пользование любыми средствами связи и интернетом. Артисту также запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников и работников следствия.