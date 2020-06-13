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Граффити, RussianDance и огромный триколор: как отпраздновали День России-2020?

Граффити, RussianDance и огромный триколор: как отпраздновали День России-2020?

Сегодня, уже 18-й раз, отмечается День России. Кроме того, во многих городах страны 12 июня празднуется как День города. Ruposters собрал самые яркие кадры с празднования.

По всей стране прошла акция "ОкнаРоссии", которая появилась в связи с распространением коронавируса и невозможностью проведения массовых мероприятий. Принять участие в акции мог любой желающий - достаточно лишь вывесить флаги на окнах.

Арт-кластер "Таврида" запустил ко Дню России танцевальный флешмоб #RussianDance, к которому присоединились тысячи танцоров из разных регионов страны.

В Северодвинске состоялась церемония ввода в строй новейшей атомной подводной лодки "Князь Владимир". Мероприятием руководил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. По его словам, подлодка, созданная по проекту "Борей-А" (995А), не имеет аналогов в мире.

Кроме того, в ряде городов прошел фестиваль граффити. В рамках него уличные художники изобразили флаг России и врачей - героев настоящего времени.

Кемерово
Анапа
Калуга

Какой же День России без огромных флагов? В Краснодаре флаг размером 10×15 метров подняли на вершину 42-метрового флагштока под звуки российского гимна, который исполнили участники ансамбля "Родник". На Титовской сопке в Чите развернули огромный, 30-метровый флаг России.

Активисты "Молодой Гвардии" Сахалина совершили восхождение на гору Юноны и развернули на вершине 50-метровый триколор. В общей сложности активисты "Молодой Гвардии Единой России" в 68 регионах России раздали 9 тысяч метров ленточек-триколоров и провели свыше 100 акций и мероприятий, в них приняли участие почти семь тысяч человек.

Краснодар
Сахалин
Чите

В честь Дня России на смотровой площадке вулкана Баранского растянули российский триколор размером 9 на 12 метров. В патриотической акции приняли участие губернатор Валерий Лимаренко и более 50 курильских школьников.

Итуруп

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии подъема государственного флага России на Поклонной горе, а также вручил золотые медали Героев Труда, среди награжденных президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

В Центральном Штабе МГЕР прошла четырехчасовая интернет-викторина "О России", в ходе которой ведущие задали свыше 100 вопросов в прямом эфире, а участники отвечали через мобильное приложение. Всего участие приняли шесть тысяч человек. По завершению викторины в социальных сетях был запущен хештег #ПриезжайтеВгости.

День России стал отличным поводом для того, чтобы поблагодарить не только врачей, но и волонтеров, которые в рамках всероссийской акции "Мы вместе" проявили огромное мужество в период распространения коронавируса. 

Город Владимир
Тула

В ночь на 12 июня в центре Москвы состоялось красочное световое шоу в цветах российского триколора. На стенах Кремля, на здании правительства и выставочного зала "Манеж" появились проекции российского триколора, а также изображения врачей, волонтеров и курьеров.

Причем празднование Дня России территорией страны не ограничилось. Поздравления поступали из Армении, Бельгии, Египта, Люксембурга, Катара и даже Панамы.

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По материалам: uposters.ru

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