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Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»

Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»Фото: PHIL MCCARTEN / Reuters

Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

Согласно новым правилам, их число будет фиксированным: ровно десять. До внесенных изменений количество фильмов могло быть значительно меньше.

Основной целью данного решения является повышение уровня репрезентативности на конкурсе. В последнее время организаторы кинопремии часто подвергаются критике за недостаточное внимание к работам чернокожих и азиатских авторов. Для решения этой проблемы все работники Киноакадемии США будут на ежегодной основе проходить курсы по борьбе с неосознанной предвзятостью в суждениях.

Ранее Американская киноакадемия задумалась о переносе 93-й церемонии вручения премии «Оскар» из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент вручение «Оскаров» запланировано на 28 февраля 2021 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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