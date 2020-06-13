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Японские автоконцерны приостановят работу заводов из-за COVID-19

Японские автоконцерны приостановят работу заводов из-за COVID-19
Японские автоконцерны вынуждены приостанавливать работу своих заводов под влиянием COVID-19, сообщил телеканал NHK.

В первую очередь это связано с падением продаж автомобилей в стране. Автоконцерн Honda объявил о приостановке двух своих заводов в префектуре Сайтама на четыре дня и на один день в июле и завода в префектуре Миэ на три дня также в июле.

Автоконцерн Mitsubishi объявил о приостановке работы завода своей дочерней компании в префектуре Гифу с 2 по 30 июня и завода в префектуре Айти с 2 по 15 и с 23 по 30 июня.


Телеканал сообщает, что планы о приостановке конвейерный линий есть и у компании Toyota.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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