Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

Алексей Вольцев

Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.

Ранее Киркоров опубликовал у себя в Instagram видео, в котором он предстал в образе десантника. Видео было сделано для юмористического скетч-шоу.





"Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка: не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага", — сказал Шаманов, который является десантником с более чем сорокалетним стажем.

Шаманов также напомнил крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: "Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться". Поэтому он рекомендовал Киркорову "не обижать" десантников.