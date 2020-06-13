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Эксперты рассказали о доле "плохой" ипотеки в России

Эксперты рассказали о доле "плохой" ипотеки в России
Доля просроченной задолженности по ипотеке в России уже несколько месяцев держится на уровне 2,2% и за последние два месяца не изменилась, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных бюро "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

При этом, по данным экспертов, в абсолютном выражении просроченная задолженность выросла с начала года на более чем 12% и превысила 86 миллиардов рублей, что является рекордным показателем за последние четыре года. Количество "плохих" долгов выросло с января на 21% - до, примерно, 33 тысяч просроченных ссуд.

"В апреле можно было наблюдать рост объема просроченной задолженности, чему, очевидно, способствовал введенный режим изоляции: часть потребителей была лишена дохода и не могла вносить платежи по кредитам, а другая не могла это сделать по объективным причинам – пропускной режим на территории многих субъектов России, закрыты офисы банков", - отметил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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