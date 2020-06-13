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Это нужно держать в секрете: мудрость жизни в 8 советах

Это нужно держать в секрете: мудрость жизни в 8 советах

Есть вещи, о которых не стоит рассказывать никому. Это поможет вам сохранять энергетический баланс. Эксперты в области биоэнергетики расскажут вам о том, что лучше держать в секрете.


Постарайтесь следовать не только этим восьми мудрым советам, но и духовным законам, которые помогут изменить судьбу и поменять жизнь к лучшему. Стремитесь к тому, чтобы всегда и везде соблюдать эти правила, ведь только так можно будет сохранить удачу рядом с собой навсегда.

Не говорить о зарплате и долгах

О зарплате не стоит распространяться: постоянные разговоры о деньгах создают впечатление человека надменного или зарабатывающего слишком мало, и потому слабого и бедного.

Долги тоже лучше держать в секрете, потому что окружающие могут задуматься о том, какой этот человек на самом деле. Если у него куча долгов, люди могут воспринять это как безответственность.

Не хвалиться своими достижениями


Есть вещи, которые видят все, — машина, дом, качественная одежда. Есть достижения, которые может почувствовать и увидеть только тот, кто их совершил, — это психологические и духовные победы.

У каждого человека происходит внутренняя борьба. Кто-то выигрывает ее быстро, а кто-то мучается годами или десятилетиями. Рассказывать о таких победах не стоит, потому что для окружающих они могут не иметь особой ценности, и их небрежная реакция может заставить эти достижения поблекнуть для самого человека.

Не рассказывать о далеко идущих планах

О том, что никому нельзя рассказывать о своих планах, слышали многие. Грандиозные планы на будущее лучше не транслировать в окружающий мир, так как они могут сорваться. Окружающим людям совершенно незачем знать о том, что вы задумали.

Даже в общении с родителями и второй половинкой порой нужно быть осторожными. Психологи говорят, что делиться планами порой опасно, потому что люди начинают высказывать свое мнение и заражать негативом, который порождает сомнения и страхи.

Не кичиться благотворительностью


Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно не рекомендуют хвалиться всем о том, что вы помогли какому-то человеку, сделали доброе дело. Чтобы сохранить чистоту души, добрые дела должны оставаться личным достоянием человека.

Когда кто-то хвалится тем, что спас бездомного пса или дал милостыню, он испытывает гордыню. Это показывает, что человек не сострадает искренне, и может обесценить в глазах окружающих любое благое дело.

Не навязывать окружающим свой образ жизни

Не нужно говорить никому о том, как вы питаетесь или как боретесь с соблазнами. Если кому-то будет интересно, он сам спросит об этом. Не нужно никого ничему учить без запроса.

Если вы не курите или не едите мясо, лучше дважды подумать, прежде чем начинать кому-то навязывать свой образ жизни и мнение. Другому человеку это может быть не нужно.

Не делиться насильно духовным знанием

Религиозное или духовное просветление в целом требует тайны, потому что окружающие люди могут его не понять. Каждый должен сам прийти к этому. Иногда люди могут спрашивать что-то, и только в таком случае можно дать ответ, поделиться знаниями и силой.

Если говорить всем вокруг о своем просветлении и духовном росте, то это отпугнет людей. Появится риск остаться в одиночестве. Научить кого-то душевной чистоте нельзя.

Не распространять неприятные факты о других


Когда кто-то рассказывает нечто негативное о знакомых и друзьях, приходя домой, то это сродни запачканной обуви, которая приносит грязь в дом. Сплетни и неприятные факты лучше не разносить по свету.

Стоит остерегаться людей, которые распространяют слухи, так как они крайне токсичны. Говоря о ком-то что-то плохое за спиной, люди фокусируют вокруг себя негативную энергию.

Не раскрывать секреты других людей

Есть люди, которые рассказывают окружающим о чужих секретах. Это приводит к тому, что им никто не доверяет и они становятся изгоями для всех. Даже если покажется, что это отличный способ заслужить чью-то любовь и уважение, это не так.

Если сохранить чей-то секрет, то этот человек станет другом, соратником и ответит только добром. Если налево и направо рассказывать всем о чужих тайнах, друзей не останется вовсе.

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По материалам: dailyhoro.ru

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