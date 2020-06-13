Как вернуть яркость цвета вещам в домашних условиях

Алексей Вольцев

Цветные вещи есть у каждого человека. Люди, которые любят яркие вещи, знают, что сохранить яркость цвета так же трудно, как сохранить настоящую белизну. Цвет вымывается различными химическими порошками, тускнеет при глажке, выгорает на солнце и много чего еще. Можно ли обновить, сделать ярче потускневшую, но любимую вещь в домашних условиях? Можно, достаточно знать несколько способов. Конечно, сделать вещь новой не получится, но обновить цвет настолько, чтобы ее не стыдно было надевать-вполне возможно.

Начнем с самого сложного черного цвета. Здесь нам поможет уксус. Уксус придаст насыщенности не только черному цвету, но и многим другим. Но сейчас речь именно о черном. В небольшой тазик наливаем холодной воды. Немного, но так, чтобы вода покрывала полностью обновляемую вещь. Пропорции такие — на обычную футболку 100гр уксуса 9%, на вещь побольше — соответственно побольше и воды и уксуса. Уксус размешиваем с холодной водой и помещаем туда нашу вещь на 30 минут. Затем стираем в теплой воде.Для восстановления цвета используем соль. Вода комнатной температуры, на каждый литр воды — одна суповая ложка соли. Вещь в таком растворе держать от 30 до 50 минут. После процедуры слегка простирнуть.Есть такой почти волшебный раствор яркости. Он действует одинаково хорошо на все цвета. Особенно хорош этот раствор, когда вещь многоцветная. В тазик наливаем воды, обычной температуры, а потом сыпем в таз все компоненты, брать которых нужно по одной ложке: лимонная кислота, стружка от мыла, крахмал и соль. Все хорошенько перемешивается. В раствор помещается вещь. Действие от 8ми до 15 часов. Не переживайте, ничего страшного с вашим платьем не случится. После процедуры, как обычно, легкая стирка.





Чтобы не возникало таких проблем, всегда, прежде чем стирать вещи, посмотрите -как и чем ее можно стирать. Не запускайте вместе вещи разных цветов и материалов. Все это медленно и верно убивает яркость цвета.

Частенько люди, пытаясь уберечь вещи от механической стирки, стирают их вручную. А чтобы хорошо отстирывалась — добавляют водички погорячее. А потом удивляются — ведь так берегли, даже в машинку не запускали, а она взяла и полиняла. Ругают производителя, продавца, но только не себя. А на вещи есть этикетка, на которой прописано, что стирать ее можно только в холодной или чуть теплой воде. Вот так и получается, что сами убиваем свои вещи, а потом ищем виноватых и способы восстановления. Стирайте и храните вещи правильно, тогда они точно надолго останутся яркими и красивыми.