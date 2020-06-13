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Канье Уэст назвал Майкла Джексона "героем"

Канье Уэст назвал Майкла Джексона "героем"
. Канье Уэст встал на защиту Майкла Джексона в беседе с рэпером Фарреллом Уильямсом на страницах i-D Magazine.

Звезда хип-хопа отметил, что Джексон и Уильямс способствовали тому, что широкая общественность увидела новые грани культуры темнокожих.

"У меня было ощущение, что вы ломали устои точно так же, как делал Майкл Джексон в предыдущем поколении", — сказал супруг Ким Кардашьян, обращаясь к Уильямсу.


Он осудил отношение к Джексону желтой прессы, которая унижала певца, называя “Wacko Jacko” (похожим термином обозначали обезьяну на кокни) по примеру газеты The Sun.


"Он поцеловал дочь Элвиса Пресли на MTV. Мы дрались ночи напролет, а Майкл делал совсем другие вещи, то, к чему мы не привыкли <...> Он выкупил права на песни Beatles", — добавил Уэст.

По его мнению, исполнитель знаменитой "лунной походки" заслуживает того, чтобы к нему относились с большим уважением. О ленте "Покидая Неверленд" 2019 года, в которой двое мужчин утверждают, что в детстве подвергались сексуальному насилию со стороны певца, исполнитель хип-хопа отозвался критически.

"Никакие кампании в СМИ, никакие соцсети и уж тем более документальные фильмы не должны сбрасывать наших героев с пьедесталов", — уверен Уэст.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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