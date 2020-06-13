Карелин: поправки в Конституцию - это новации, которые может позволить себе сильное государство

Вадим Карасев

Фото: https://nsk.rbc.ru/

Депутат Госдумы Александр Карелин назвал предлагаемые поправки в российскую Конституцию "новациями, которые может позволить себе сильное независимое государство". Такое заявление он сделал в эфире программы "Дайте сказать!"

Как заметил Карелин, предложение внести поправки в российскую Конституцию не носит революционный характер.

«Я был непосредственным участником, когда президент обращался с посланием Федеральному собранию, и кто-то … из американского издания подошел и говорит: "Новая перестройка". Я говорю: "Не дай бог, потому что та перестройка кончилась тем, что мы государство распатронили. … Мы до сих пор не можем пережить растерянность и разочарование после утраты советской государственности", - указал депутат.

Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что "в рамках Конституции, которая не изжила себя за эти годы, мы вносим коррективы".

"Это новации в Конституции, которые может позволить себе сильное независимое государство. Действующая Конституция принималась в сложный период, была растерянность, было давление из-за рубежа, была попытка реванша и отомстить нам за наш ядерный щит, за многое другое. Сейчас мы говорим о том, что кто бы не был президентом, нельзя границы пересматривать, нельзя на кухне сидеть и рассуждать "отдадим Курилы за 500 Toyota или не отдадим", потому что это будет написано в Основном законе. Мы говорим о том, что наши соотечественники не могут быть оставлены без заботы государства, где бы они не находились. Не мечта ли это для каждого из нас?" - отметил Карелин.

Он подчеркнул, что поправки в Конституцию перераспределяют баланс полномочий во власти. При этом не разрушается конструкция власти - она становится более устойчивой, а также усиливаются позиции России на международной арене.

"Когда мы говорим о главенстве закона, в том числе над международными установками, раньше чтобы нас сильно не боялись, мы говорили, что будем подчиняться, если вдруг что-то пойдет не так, мы же новое государство. Сейчас мы говорим, что эти 30 лет не прошли даром, и мы, не разрушая традиций, предполагаем, что мы сможем законодательно четко все обосновать, не вступая в противоречия. Но если наши внутренние интересы пытаются уязвить, то мы будем настаивать на своем", – добавил парламентарий.