Киевляне, не дожидаясь разрешения, открыли купальный сезон

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Купальный сезон в столице по состоянию на 12 июня официально не начался, но в связи с тем, что в столице зафиксирован новый температурный рекорд, люди купаются, пляжи обрабатывают дезинфицирующими средствами, а спасатели следят за безопасностью на воде.

Об этом в комментарии изданию УП сообщили в коммунальном предприятии «Плесо».

«Официальный пляжный сезон, который бы позволял киевлянам купаться, по состоянию на 12 июня не начался. Он начнется только тогда, когда санитарная служба возьмет пробы воды, проведет все анализы, получит результаты и даст соответствующее заключение, пригодна ли вода в Днепре для купания, а состояние песка на пляже — для приема посетителей», — заявили коммунальщики.

По словам сотрудников предприятия, санитарная служба уже взяла пробы воды, результатов анализов ждут в понедельник-вторник. Если результаты будут хорошими, то в Киеве официально разрешат начать купальный сезон.

При этом в коммунальном предприятии уточнили, что сейчас «Плесо» получило разрешение от Киевской администрации на открытие пляжей только как зон отдыха. В то же время люди уже давно купаются в Днепре и столичных озерах.

В связи с этим на пляжах уже больше недели работают 24 поста спасателей, открыли медпункты и туалеты с санитайзерами и одноразовыми полотенцами.

При этом городские лайфгарды уже даже спасли несколько людей на воде. Кроме того, на пляжах установили предупредительные знаки, а скамейки, душевые, кабинки для переодевания и т. д. в зонах отдыха дезинфицируют дважды в день.

Еще одна деталь: через громкоговорители сообщают о необходимости носить средства индивидуальной защиты, чтобы предупредить возможность заражения коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам главного санитарного врача столицы Олега Рубана, в Киеве пляжный сезон откладывается на пару недель в связи с тем, что зоны отдыха у воды еще не получили санитарный паспорт. А такие мероприятия могут проводиться в течение семи — десяти дней.