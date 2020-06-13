Кинодайджест: от "южной готики" в сериале "Чики" до путешествий во времени в сериале "Тьма"

Вадим Карасев

Новые трейлеры, сериалы о карантине и "южная готика" — рассказываем, что интересного произошло в мире кино за неделю.

Вышел тизер фильма "Мы" по антиутопии Евгения Замятина

В сети появился первый тизер фантастической картины "Мы", снятой по одноименному классическому роману Евгения Замятина 1920 года.

"Мы" – это аунтиутопия, рассказывающая о мире будущего и тоталитарном государстве, в котором нет места индивидуальности: вместо имен у людей номера, а все сферы жизни, в том числе и интимная, подчиняются жесткому регламенту.





После Великой Войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты, прошло 200 лет. Остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе — и мире вокруг.

В картине снялись Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Марьяна Спивак и многие другие звезды, а режиссером стал Гамлет Дульян, в фильмографии которого до этого была пока только одна полнометражная лента ("Смысл жизни").





Сериал "Чики" бьет рекорды по популярности

Российский сериал "Чики" о четырех подругах, решивших завязать с проституцией и открыть фитнес-клуб, стал самым обсуждаем и популярным проектом Рунета. Во-первых, он показал лучший старт в истории видеосервиса more.tv, во-вторых, возглавил топ самых популярных проектов по запросам на "Кинопоиске" и независимый рейтинг Filmpro по популярности сериалов в интернете.





Неудивительно: с момента премьеры 4 июня в любви самобытному сериалу Эдуарда Оганесяна признаются и критики, и зрители. Увлекательный сюжет, в котором соседствуют гэги и драма, яркие и смелые диалоги, свежесть и острота поднятых тем, честность повествования и блестящий актерский состав — сериал уже называют лучшим проектом года.





В центре сюжета – подруги, работающие "на трассе" в маленьком южном городке. Одной из них удалось вырваться в Москву, откуда она возвращается в родные места на красном "мини-купере" и с бизнес-планом: открыть свой фитнес-клуб. Одна за одной, к ней присоединяются подруги, но путь к новой жизни, конечно, будет не из простых. Все это — на фоне пыльных летних улиц, лопающихся арбузов, придорожных "шашлычек", сонных мух и разливающегося, как море, солнца: "южная готика" во всей красе.





Главные роли сыграли Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова, яркая партия — участкового — досталась звезде инстаграма Антону Лапенко.

Новые серии выходят по четвергам на more.tv, первый эпизод можно бесплатно посмотреть на YouTube.





Вышел трейлер последнего сезона сериала "Тьма"

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер третьего, заключительного сезона немецкого сериала "Тьма" о путешествиях во времени.





В маленьком городке Винден раз в 33 года исчезают дети — история затрагивает несколько поколений и связана с перемещениями во времени. Действие развивается в трех временных пластах и рассказывает то о событиях начала XX века, то о постапокалиптическом будущем.

Сюжет третьего сезона пока неизвестен, ожидается, что героям придется столкнуться с последствиями конца света и узнать о параллельных вселенных.

Премьера третьего сезона — 27 июня.





Вышел трейлер детективного сериала "Водоворот"

В сети появился трейлер мини-сериала "Водоворот" с Владимиром Вдовиченковым в главной роли. По словам создателей, это "напряженный детективный триллер в духе "Настоящего детектива".





По сюжету, группа следователей обнаруживает в городском коллекторе убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых, тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей, и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.

У меня тоже есть дочь-подросток, ей 15 лет. Я ее безумно люблю, но не всегда у нас все гладко. Работа в этом сериале помогла мне разобраться в ее желаниях и настроениях. Мне кажется, наш сериал может быть некой дверцей, которая позволит детям взглянуть на себя глазами родителей, а родителям — глазами детей. Может быть, это чуть-чуть остановит скорость водоворота,

— рассказал о проекте исполнитель главной роли Владимир Вдовиченков.

Помимо него, в сериале также снялись Владислав Абашин, Юлия Мельникова, Аристарх Венес, Алена Михайлова и другие. Режиссер проекта — Андрей Загидуллин, а сценарий написал Андрей Стемпковский. Проект был создан специально для онлайн-кинотеатра "Кинопоиск HD".

Премьера — 27 июня.





Премьера screenlife-сериала Семена Слепакова "Окаянные дни"

11 июня на видеоплатформе Premier стартовал сериал-антология "Окаянные дни", снятый в форме screenlife.

Сценарий проекта написал Семен Слепаков в соавторстве с Максимом Туханиным ("Домашний арест"), а среди актеров — Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Павел Деревянко, Александр Робак, Татьяна Догилева, Юлия Топольницкая, Владимир Епифанцев, Мария Машкова и многие другие.





"Окаянные дни" – это 10 историй о жизни на карантине и новой реальности с удаленной работой, самоизоляцией, эпидемиологической обстановкой и миром, сузившимся до четырех стен. Разброс тем — от измен и семейных проблем до разборок оппозиционеров с чиновниками и коррупции.

Обещают, что будет остроактуально и смешно.



