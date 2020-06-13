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Комиссия по борьбе с отмыванием денег начнет действовать в России

Комиссия по борьбе с отмыванием денег начнет действовать в России
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому образована межведомственная комиссия по принятию страны мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Образовать межведомственную комиссию по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, возложив на нее функции по обеспечению организации совместной работы органов и организаций, представители которой входят в состав межведомственной комиссии, и координации их деятельности", – говорится в документе.

Подчеркивается, что председателем межведомственной комиссии станет директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Также утвержден состав комиссии, в которую вошли замглавы МВД Михаил Ваничкин, замминистра юстиции Михаил Гальперин, первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов, замглавы Минкомсвязи Олег Пак и другие.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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