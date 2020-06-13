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Коронавирус не снижает активности при жаре — Мурашко

Коронавирус не снижает активности при жаре — Мурашко

Повышение температуры воздуха на улице не влияет на коронавирус, который не снижает своей активности при жаре. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко со ссылкой на опыт других стран.

По его словам, специалисты из стран, где температура «уже давно держится на высоких цифрах», рассказали российским коллегам, что на вирус это не повлияло. Однако с жарой уходят на второй план острые респираторные заболевания, которые могут осложнить лечение человека, заразившегося коронавирусом.

Поэтому Россия сейчас активно готовится к осенней иммунизации населения от гриппа. Вакцины начнут поступать в августе.

Напомним, еще в марте глава Минздрава предполагал, что тепло помешает распространению коронавируса.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Мурашко заявил, что в России может появиться сразу несколько вакцин от коронавируса одновременно, при этом снимать карантинные мероприятия пока рано.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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