Космонавты зафиксировали рядом с МКС неизвестный летательный аппарат

Вадим Карасев

Астронавты НАСА во время выхода в открытый космос стали свидетелями появления в непосредственной близости от МКС огромного обломка неизвестного летательного аппарата.

Агентство 9 июня провело трансляцию работы своих астронавтов в открытом космосе. Тогда-то в поле зрения камеры, установленной на шлеме американского космонавта, попал неизвестный летающий объект. При внимательном рассмотрении кадров видеозаписи можно увидеть, что это обломок чего-то ранее целого и имеющего треугольную форму.

НАСА хранит молчание, что само по себе странно, ведь столь огромный объект рядом с МКС явно представляет опасность для станции, отмечает издание "Земля. Хроники жизни".

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