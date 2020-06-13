Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Космонавты зафиксировали рядом с МКС неизвестный летательный аппарат

Космонавты зафиксировали рядом с МКС неизвестный летательный аппарат

Космонавты зафиксировали рядом с МКС неизвестный летательный аппарат

Астронавты НАСА во время выхода в открытый космос стали свидетелями появления в непосредственной близости от МКС огромного обломка неизвестного летательного аппарата.

Агентство 9 июня провело трансляцию работы своих астронавтов в открытом космосе. Тогда-то в поле зрения камеры, установленной на шлеме американского космонавта, попал неизвестный летающий объект. При внимательном рассмотрении кадров видеозаписи можно увидеть, что это обломок чего-то ранее целого и имеющего треугольную форму.

НАСА хранит молчание, что само по себе странно, ведь столь огромный объект рядом с МКС явно представляет опасность для станции, отмечает издание "Земля. Хроники жизни".

Читайте также: Камеры МКС запечатлели таинственный объект в атмосфере Земли
# Технологии / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Биолог перечислила "скрытые" признаки COVID-19
Биолог перечислила "скрытые" признаки COVID-19
Календарь православных постов на лето 2020 года
Календарь православных постов на лето 2020 года
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Спасатели рассказали подробности взрыва в хранилище газа в Казани
Спасатели рассказали подробности взрыва в хранилище газа в Казани
Брюс Уиллис сыграет в трех новых фильмах
Брюс Уиллис сыграет в трех новых фильмах
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Европейцы отказались тратить деньги
Европейцы отказались тратить деньги
Трамп отказался категорически запрещать полиции душить людей
Трамп отказался категорически запрещать полиции душить людей
Затопленный рудник "Мир" не угрожает здоровью жителей Якутии
Затопленный рудник "Мир" не угрожает здоровью жителей Якутии
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Абхазия оставляет границу с Россией закрытой до 1 июля
Абхазия оставляет границу с Россией закрытой до 1 июля

Топ на сегодня

Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора

Еще по теме

НЛО скрылся под водой от преследовавших его военных вертолетов
Выход в открытый космос членов экипажа МКС запланирован на 15 января
Веб-камера МКС зафиксировала промчавшееся НЛО (ВИДЕО)
Инопланетяне всерьез взялись за МКС, преследуя борт в непосредственной близости