Лавров и Шойгу летят в Анкару для проведения консультаций
14 июля Турцию с визитом посетят сразу два российских министра — глава МИДа Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу.
Как сообщает 13 июня на пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, министры летят в Анкару для «проведения консультаций»
Договоренность о предстоящем визите была достигнута между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе телефонной беседы 10 июня.
В рамках этого разговора лидеры стран обсудили ситуацию в Ливии и сирийском Идлибе, а также совместные шаги в борьбе с коронавирусом и в период после окончания пандемии. Очевидно, консультации министры будут вести в русле проблем, обозначенных в данном разговоре.
Ранее ИА Newstes сообщало, что Сергей Лавров обсудил со своим турецкой коллегой Мевлютом Чавушоглу актуальные вопросы в различных сферах на фоне постепенного снижения заболеваемости коронавирусом в мире.