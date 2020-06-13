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Лавров и Шойгу летят в Анкару для проведения консультаций

Лавров и Шойгу летят в Анкару для проведения консультаций

14 июля Турцию с визитом посетят сразу два российских министра — глава МИДа Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Как сообщает 13 июня на пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, министры летят в Анкару для «проведения консультаций»

«Министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес», — сообщили в МИДе.

Договоренность о предстоящем визите была достигнута между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе телефонной беседы 10 июня.

В рамках этого разговора лидеры стран обсудили ситуацию в Ливии и сирийском Идлибе, а также совместные шаги в борьбе с коронавирусом и в период после окончания пандемии. Очевидно, консультации министры будут вести в русле проблем, обозначенных в данном разговоре.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Сергей Лавров обсудил со своим турецкой коллегой Мевлютом Чавушоглу актуальные вопросы в различных сферах на фоне постепенного снижения заболеваемости коронавирусом в мире.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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