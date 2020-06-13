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Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры

Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговорыСергей Лавров (слева) и Сергей ШойгуФото: Максим Блинов / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике. Об этом сообщается на официальном сайте МИД.

Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры во главе межведомственной российской делегации.

В марте Лавров зачитал текст дополнительного протокола, согласованного президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах в Москве по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе. Лавров обнародовал три пункта соглашения.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов.

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По материалам: lenta.ru

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