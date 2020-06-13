Лунный день сегодня 13 июня 2020 года

Вадим Карасев

Если знать, как Луна повлияет сегодня на сферы жизни, то можно изменить ситуацию в лучшую для себя сторону. Подсказки астрологов помогут понять, какие дела будут наиболее благоприятны 13 июня.

Если от природы вы доверчивы и склоны верить людям, то сегодня вам лучше временно отказаться от этой привычки. Луна в созвездии Рыб на фоне ретроградных планет делает нас легкой жертвой обмана, мошенничества и некомпетентности. Так что не доверяйте малознакомым людям, не делегируйте полномочия и контролируйте каждый свой шаг.

Фаза Луны: 21-22 лунный день. Благодаря пребыванию убывающей Луны в Знаке Рыб, день может начаться с отзвука меланхолии. Вне зависимости от характера конкретной ситуации будет преобладать приятное волнение, сомнение, ожидание, тревога или беспокойство.

Магнитные бури: ожидается легкое волнение магнитосферы, которое, к счастью, не доставит серьезных проблем.

Благоприятные дела 13 июня:

семейный отдых;реализация новых идей, творческое самовыражение;готовность помочь;практики для укрепления энергетики;активная жизненная позиция.

Опасности и риски 13 июня:

Домашние дела при Луне в Рыбах

чрезмерная доверчивость, нерешительность;непостоянство в любви и дружбе;склонность к интригам и сплетням;побег от трудностей.

Луна в Рыбах — самое подходящее время для решения домашних дел и семейных проблем. Если у вас скопилось много нерешенных вопросов, то не откладывайте их на другой день: не затягивайте с обсуждением и принятием решения, близкие люди обязательно войдут в положение и предложат несколько вариантов развития событий. День также удачен для любых перестановок. А чтобы совместить приятное с полезным, воспользуйтесь рекомендациями фэн-шуй специалистов по правильной активации энергетических зон в квартире.

Работа и деньги в субботу

Сегодня благоприятно завершить все старые «повисшие» дела, а может быть, и навсегда отказаться от некоторых неудачных целей. Особых волнений в денежной сфере не ожидается. Финансовая ситуация подарит неспешный, но верный путь к улучшению. Но не торопитесь на радостях планировать и делать крупные покупки: попридержите заработанные деньги у себя.

Внешний вид по лунному календарю

Суббота — удачный день для экспериментов и ярких красок. Если давно хотели обновить гардероб, да и имидж в целом, дерзайте. Однако помните, что во всем нужно знать меру и лучше подобрать образ, который будет подходить вам, чем слепо следовать модным тенденциям.

Любовь и отношения сегодня

Никаких серьезных проблем лунный календарь не предвещает. В стане единомышленников сегодня могут появиться даже те, с кем никогда не было взаимопонимания. Правда, это касается исключительно деловых и дружеских отношений. В семейном и любовном плане возможны разочарования, особенно если вы идеализировали своего партнера. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют доверять своему сердцу, но снизить плану требовательности: если хочется стать счастливее, стройте свое счастье без претензий к окружающим.

Настроение и здоровье 13 июня

Луна в Рыбах обещает удачу в делах и начинаниях, но не исключает тревожные чувства и сомнения на пустом месте. Несмотря на то что все пройдет гладко, есть риск сдать позиции или потерять то, к чему так долго стремились. Астрологи советуют избегать сомнений и негативных мыслей, тогда получится справиться с любыми задачами и от этого почувствовать себя совершенно счастливыми.

Атмосфера суток располагает к деятельности и активному отдыху. Отличный день, чтобы поправить свое здоровье и привести внутреннее состояние в порядок. Осваивайте новые модные методики улучшения жизни — аффирмации, медитации, визуализацию. Не жалейте на себя время: все ваши усилия укрепят уверенность в себе и в конечном счете приблизят к успеху.