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Lynwood Investments подала иск в американский суд по делу Nginx

Lynwood Investments подала иск в американский суд по делу NginxФото: @nginxinc

Компания Lynwood Investments, связанная c предпринимателем Александром Мамутом, подала в суд Северного округа американского штата Калифорния иск против корпорации F5 Networks, компании-разработчика веб-сервера Nginx, его основателей и бывших сотрудников «Рамблера», фондов Runa Capital и Eventure Capital. Об этом сообщает CNews.

Как отмечается, ответчиками по иску выступают основатели Nginx и бывшие сотрудники «Рамблер Интернет Холдинг» Игорь Сысоев и Максим Коновалов, а также бывший гендиректор Nginx, гражданин США Ангус Робертсон (Angus Robertson) и еще трое бывших сотрудников «Рамблера», перешедших на работу в Nginx, — Андрей Алексеев, Максим Дунин и Глеб Смирнов.

Кроме того, в качестве ответчиков указаны четыре компании с названием Nginx, нынешний владелец Nginx американская корпорация F5 Networks и бывшие совладельцы Nginx — зарегистрированные в штате Делавэр фонды Runa Capital и Eventure Capital.

Lynwood Investments планирует истребовать с ответчиков компенсацию ущерба за незаконное использование ими программного обеспечения Nginx — сумма может составить не менее 750 миллионов долларов. Кроме того, компания требует признать ее права на Nginx и соответствующие товарные знаки и запретить ответчикам их использовать. Также, по мнению Lynwood Investments, они должны будут удалить результаты работ, связанных с указанных продуктом.

Как считает Lynwood Investments, Сысоев, который работал в «Рамблере» с 2000 по 2011 год, в рамках его рабочих обязанностей разработал Nginx и протестировал его на серверах компании. Причем, подчеркивают в Lynwood Investments, в 2006-м Сысоев в одной из рассылок Nginx сам признал, что Nginx изначально разрабатывалась для внутреннего использования в «Рамблере» и должно было заменить старое ПО Apache. Кроме того, утверждают в компании, все изменения в коде ПО на репозиториях Github и Mercurial фиксировались в рабочие часы Сысоева.

При этом Коновалов, став техническим директором «Рамблера» и решив «вывести» Nginx, разрешил Сысоеву использовать сервера компании для размещения Nginx. Позже, согласно иску Lynwood Investments, когда Коновалов и Сысоев уволились, они поручили Смирнову, который все еще там работал, уничтожить сервера. Затем они также уничтожили переписку, касавшуюся Nginx.

Кроме того, как отмечается в иске, уходя из компании, Сысоев сообщил, что планирует создать некоммерческую организацию для технической поддержки пользователей Nginx. При этом он умолчал о намерении создать компанию для монетизации Nginx и привлечения инвесторов. В действительности же Сысоев и Коновалов начали обсуждать возможность создания отдельной компании для продвижения Nginx с фондами Runa Capital и BV Capital еще в 2011-м, будучи сотрудниками «Рамблера». Уточняется, что эти фонды были осведомлены о том, что права на Nginx принадлежат «Рамблеру». Согласно иску Lynwood Investments, F5 Networks, приобретая Nginx в 2019 году, также была в курсе, что права на продукт принадлежат «Рамблеру».

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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