МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой

Алексей Вольцев

Заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Национальная стратегия обороны Румынии будет использована для наращивания присутствия НАТО и США в Черном море, стали поводом для вызова российского посла Валерия Кузьмина на разговор во внешнеполитическое ведомство Румынии.

Как передает ТАСС, российскому дипломату заявили, что «упоминание о РФ в Национальной стратегии обороны Румынии не должно быть причиной для удивления, поскольку является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы».

«Румынская сторона уточнила, что новая Национальная стратегия обороны отражает статус Румынии как государства — участника НАТО и ЕС. С этой точки зрения программный документ отражает предсказуемую политику привязанности Румынии к евроатлантическим ценностям и международному праву», — говорят в МИД Румынии.

Ранее Мария Захарова в своем заявлении также отметила, что причисление России к «источникам глобальных проблем» не является чем-то новым. Запад, сказала она, нередко использует этот метод, «чтобы списать собственные изъяны, просчеты и проблемы».

ИА Newstes уже сообщало, что Бухарест может признать Россию враждебным государством — это следует из проекта национальной стратегии обороны Румынии на 2020−2024 годы.

В стратегии отмечается «агрессивность» Москвы, которая, по мнению Бухареста, осуществляет «гибридные действия по милитаризации Черноморского региона». Власти Румынии также опасаются, что укрепление связей между Россией и Молдавией может подорвать безопасность в регионе. В документе утверждается, что действия Москвы подрывают отношения с западными странами и НАТО.