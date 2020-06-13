Михаил Ефремов обратился к семье погибшего по его вине в ДТП Сергея Захарова: "Предал я всех, простите"

Вадим Карасев

В начале недели 56-летний Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в центре столицы. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, актер на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Пострадавший был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался от полученных травм.

Только спустя четыре дня после трагедии Михаил Ефремов нашел слова для родственников погибшего по его вине мужчины. На YouTube-канале "Гражданин поэт" вчера был опубликован ролик, в котором актер обращается к родным и близким Сергея Захарова, просит у них прощения и обещает помочь любыми средствами.





Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье,

— говорит Ефремов в своем видеообращении.





Михаил Ефремов с женой Софьей Кругликовой

В ролике Михаил признается, что ему очень стыдно и больно от произошедшего. Ефремов уверяет, что не будет пытаться с помощью связей и денег избежать положенного ему наказания:

Я не понимаю, как жить дальше. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего. Напомним, что ранее Михаил Ефремов был допрошен в Управлении внутренних дел по Центральному административному округу Москвы и предстал перед судом, где признал свою вину в смертельном ДТП. Теперь актеру, в крови которого, помимо алкоголя, были обнаружены следы наркотиков, грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. На время расследования Ефремов был отправлен на домашний арест до 9 августа.





Михаил Ефремов

Ранее в прессе появлялась информация, что в ночь перед допросом Михаил Ефремов совершил попытку суицида, — по информации источника, ранее родные актера заметили на его шее багровую полоску, которая является характерным признаком при повешении. После этого актеру вызвали специалистов психиатрической помощи.