Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Вадим Карасев

Михаил Ефремов записал видеообращение, впервые сделав публичное заявление после смертельного ДТП, в результате которого погиб человек.

В ролике, размещенном на YouTube-канале "Гражданин-поэт", Ефремов обращается к семье погибшего Сергея Захарова. Актер попросил родных Захарова принять материальную компенсацию не как попытку откупиться, но как "попытку искупления". К слову, о том, чтобы откупиться от следствия, как сказал Ефремов, речи идти не может.

Ведь все всё видели. И я видел,- произносит Михаил Ефремов, стараясь не смотреть в камеру

Актер извинился и перед всеми, кто доверял ему, признав, что он "предал всех". Попросив прощения, Михаил Ефремов закончил свое обращение словами "сказать больше нечего".

Судя по комментариям под видео, большинство пользователей сопереживают актеру, считая, что видеообращение с признанием своей вины - это лучшее, что в данной ситуации он мог сделать.

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